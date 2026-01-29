российское информационное агентство 18+

Бывшего вице-мэра Режа будут судить за взятку в 200 тысяч рублей

Фото: прокуратура Свердловской области

Режевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего замглавы администрации Режа Александра Качурина. Экс-чиновник обвиняется в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщает прокуратура, в ноябре 2021 года Качурин получил от директора строительной компании взятку и подарок на общую сумму 200 тысяч рублей. С компанией был заключен муниципальный контракт по ремонту дорог. Вице-мэр получил взятку за общее покровительство и попустительство подрядчику, ускорение процесса приемки работ и их оплаты.

Дело Александра Качурина рассмотрит Режевской городской суд. Уголовное дело в отношении взяткодателя по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ также направлено в суд.

Реж, Ангелина Сергеева

