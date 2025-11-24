Дополнительные доходы бюджета направят на реконструкцию ЕКАД и развитие транспорта

Бюджет Свердловской области на 2025 год в ближайшее время скорректируют в сторону увеличения. Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, бюджет будет увеличен на 7,2 миллиарда рублей. Таким образом, доходы Свердловской области в 2025 году составят 491 миллиард, расходы – 536,3 миллиарда рублей.

При этом верхний предел госдолга на начало 2026 года будет равен 76,7 миллиарда рублей, что на 44,1 миллиарда рублей меньше, чем прогнозировали ранее.

«Дополнительные средства направим на востребованные направления: развитие наземного транспорта Екатеринбурга, реконструкцию ЕКАДа, совместное с госкорпорацией «Росатом» совершенствование уральских «атомградов» и другие проекты», – обещал Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube