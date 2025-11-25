Депутатов заксо соберут на внеочередное заседание

Свердловское заксо проведет внеочередное пленарное заседание в четверг, 27 ноября. Главным вопросом повестки станет внесение изменений в бюджет текущего года.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания, доходы и расходы увеличатся на 7,2 млрд рублей. Дополнительные средства направят на единовременные денежные выплаты участникам СВО и их семьям, а также лицам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.

На 1,5 млрд рублей увеличиваются расходы на транспортное обслуживание населения. Увеличены расходы на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги и на обеспечение фото- и видеофиксации на дорогах.

Напомним, накануне о предстоящей корректировке бюджета заявил губернатор Денис Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

