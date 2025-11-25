В 2026 году Свердловская область получит от Москвы 6 млрд рублей на дороги и 4 – на образование

В 2026 году Свердловская область получит межбюджетные трансферты из федерального центра на общую сумму 35,56 млрд рублей. Большая часть этих средств будет направлена на финансирование социальной сферы.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Лев Ковпак, на дорожное хозяйство Уралу выделят 5,9 млрд рублей, на образование – 4,1 млрд, на здравоохранение – 3,5 млрд рублей, на социальную политику – 3,3 млрд рублей. На ЖКХ Свердловская область получит 2,2 млрд рублей, сельское хозяйство – 852 млн рублей, культуру – 398 млн, физкультуру и спорт – 389 млн рублей, развитие туризма – 340 млн рублей.

Как уже писал «Новый День», 18 ноября депутаты свердловского заксо приняли в первом чтении проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходы областного бюджета запланированы в объеме 504,4 млрд рублей, расходы – 536,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составят 468,6 млрд рублей, безвозмездные поступления – 35,9 млрд рублей. В структуре расходов региона 70% составит финансирование социальной сферы, в целом это порядка 359 млрд рублей. В числе приоритетов – социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, помощь семьям с детьми, а также поддержка участников спецоперации и их семей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

