УрФУ освободили от уплаты турналога за общежития в новом кампусе

Екатеринбургская дума одобрила льготу для Уральского федерального университета. Вуз не будет платить туристический налог за студенческие общежития в кампусе в Новокольцовском. Выпадающие доходы городского бюджета составят 2,6 миллиона рублей в 2025 году и 6 миллионов рублей в 2026 году.

Депутаты удивились, как студенческие общежития вообще попали в список плательщиков турналога и единогласно поддержали льготу для вуза. Не по теме выступил только Александр Колесников, который спросил, когда будет убрано имя Бориса Ельцина из названия УрФУ. Исполняющий обязанности ректора Дмитрий Бугров только улыбнулся вопросу. «А я буду постоянно вас об этом спрашивать», – заявил Колесников.

Напомним, туристический налог введен в Екатеринбурге с 1 января 2025 года. С постояльцев городских гостиниц взимается 1% от стоимости номера, но минимальная плата составляет 100 рублей в сутки. Ставка налога будет ежегодно повышаться, пока не достигнет 5%. Плательщиками турналога являются объекты размещения. По данным департамента финансов, на сегодняшний день в казну поступило более 64 миллионов рублей. Ранее екатеринбургские депутаты также освободили от уплаты туристического налога отель AVS, где размещаются беженцы из Украины и Сирии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube