Депутат получил от МУПа почти 300 тысяч за пиар в соцсети, но ничего не написал

МУП «Управляющая компания «Наш дом Артемовский» заплатила депутату местной думы, самозанятому Максиму Демашину 291,8 тысячи рублей за пиар в социальных сетях, но потом оказалось, что он ничего не сделал. Как сообщили в пресс-службе Артемовского суда, в октябре 2022 года УК и Максим Демашин заключили договор, по которому гражданин обязался размещать в соцсетях посты о деятельности компании по 1 тысяче рублей за каждый пост. С октября 2022 года по июнь 2023 года предприятие перечислило Демашину 291 800 рублей, но проверка городской счетной палаты показала, что ни на официальной странице управляющей компании «ВКонтакте», ни на личных страницах самого Демашина постов, посвященных деятельности МУП, нет.

На запрос Счетной палаты о предоставлении ссылки на опубликованные материалы директор МУП ответил, что страница была взломана. Тогда мэрия обратилась в суд с требованием признать договор недействительным и обязать Демашина вернуть предприятию полученные деньги. Судья эти требования удовлетворил.

Добавим, сегодня Артемовский суд приговорил к 10 годам в колонии строгого режима бывшего главу этого города Константина Трофимова. Его признали виновным в получении взятки в виде 3,9 млн рублей и дорогого водонагревателя.

Артемовский, Елена Владимирова

