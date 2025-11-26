Стали известны подробности жуткого ДТП, в котором погибли два человека (ФОТО)

Госавтоинспекторы установили обстоятельства столкновения трех автомобилей в Каменском районе, где накануне погибли два человека и еще четверо пострадали.

По уточненным данным ГАИ, 51-летняя водитель автомобиля «Нива», ехавшая из Екатеринбурга в сторону Кургана, не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в едущую впереди ВАЗ-2111 под управлением 45-летней женщины, которая в этот момент начала поворачивать налево.

После удара «одиннадцатую» по инерции вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем «Дэу Нексия», ехавшим в сторону Екатеринбурга. Вслед за этим водитель «Нивы» также допустила столкновение с «Дэу Нексия».

В результате ДТП водитель «Дэу Нексия» – 58-летний житель Курганской области и водитель ВАЗ-2111 – 45-летняя женщина-водитель из Каменского района – от полученных травм скончались на месте.

Также пострадала водитель «Нивы» и три пассажира «ВАЗ-2111»: 44-летняя женщина, 18-летний подросток и годовалая девочка, которая перевозилась в детском кресле, не соответствующем её росту и весу. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

Прокуратура Каменского района взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube