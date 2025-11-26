Летний парк «Уралмаш» благоустроили раньше срока (ФОТО)

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга завершились работы по благоустройству летнего парка «Уралмаш», причем план был выполнен за 9 месяцев до окончания срока контракта. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр Алексей Орлов.

«За полтора года выполнен большой объём: обустроены пешеходные и беговые дорожки, детские и спортивные зоны, создана площадка под амфитеатр, восстановлено 30 000 квадратных метров газонов, высажено две сотни деревьев и кустарников. В обновлённом парке стало светлее и безопаснее за счёт 202 опор освещения и системы видеонаблюдения. Скоро строительные ограждения уберут, и жителям будет открыт доступ на обновлённый участок парковой территории», – написал мэр.

Как уже писал «Новый День», в апреле 2024 года администрация Екатеринбурга определила подрядчика для проведения работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш». Муниципальный контракт заключен с ООО «Грандстрой» на сумму 164,7 миллиона рублей. Работы по контракту должны были быть закончены летом 2026 года.

Парку «Уралмаш» в этом году исполнилось 90 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

