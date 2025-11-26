В Екатеринбурге цветами встретили чемпионку мира по шахматам Лею Гарифуллину (ВИДЕО)

Накануне вечером в Екатеринбург вернулась член женской сборной России по шахматам Лея Гарифуллина. Россиянки, в том числе три – из УрФО, выиграли чемпионат мира по шахматам, показав лучший результат на соревнованиях в Испании.

Лея Гарифуллина – чемпионка мира по шахматам

Как сообщает «Новый День», Лею в Кольцово встречали СМИ и несколько десятков болельщиков, девушке дарили цветы и поздравляли с победой. Лея, в свою очередь, поблагодарила всех за теплую встречу, а родителей и президента региональной общественной организации «Федерация шахмат Свердловской области» Андрея Симановского – за помощь и поддержку. По словам чемпионки, на соревнованиях в Испании царила дружественная атмосфера. «Все было классно, все хотели победить, но мы выиграли все партии и показали высший класс, оставив позади, в том числе, США и Китай», – отметила Лея Гарифуллина.

По признанию шахматистки, в этот вид спорта ее привел брат, который тоже занимается шахматами. И теперь она хочет играть дальше для того, чтобы поднимать престиж этого вида спорта, чтобы, в том числе, дети хотели играть тоже и появлялись новые чемпионы.

Екатеринбург, Елена Васильева

