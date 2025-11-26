Паслер поддержал идею убрать самокаты из центра Екатеринбурга

Губернатор Денис Паслер не считает разумным полностью запрещать прокат самокатов в Екатеринбурге, но допускает, что из использование надо ограничить в туристическом центре.

«Да, запретить там, где ходят много жителей, туристов, – это можно рассматривать… Город – для жителей, как я неоднократно говорил. Условия должны быть такими, чтобы людям было безопасно и комфортно. И надо признать, что случаев немало и в 2025-м, и в 2024-м, и в 2023-м. Когда где-то много аварий с автомобилями, мы боремся с этой задачей на определенных участках – знаки, ограничения, почему бы так и не поступить с самокатами? На улице Вайнера или по набережной, если ограничения скорости не помогают, можно рассматривать запрет», – заявил Паслер на пресс-конференции.

Как уже писал «Новый День», ранее в СУ СКР предложили полностью запретить прокат самокатов, ссылаясь на положительный опыт Перми. «В адрес правительства Свердловской области Следственным управлением направлялись аналогичные предложения, которые по существу рассмотрены не были», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube