Сервисы по прокату электросамокатов не способны обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, поэтому хорошим примером является опыт Перми, где кикшеринг запрещен. Такое мнение содержится в ответе СУ СКР по Свердловской области на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. Документ парламентарий разместил на своей странице в ВК.

В письме за подписью и.о. руководителя СУ СКР Александра Надбитова говорится: «Действующие в настоящее время меры по ограничению максимальной скорости СИМ при их эксплуатации на территории ряда улиц города, предпринимаемые сервисами по прокату электросамокатов, должного результата не принесли, в связи с чем для решения данного вопроса требуется принятие более эффективных мер.

Положительным примером урегулирования данной проблемы является решение Пермской городской думы от 15 декабря 2020 года № 277, которым утверждены Правила благоустройства территории города Перми, исключающие возможность эксплуатации СИМ путем полного запрета на размещение СИМ на велопарковках, расположенных в границах городского центра, а также на улицах особого градостроительного значения – магистралях городского значения.

В адрес правительства Свердловской области Следственным управлением направлялись аналогичные предложения, которые по существу рассмотрены не были».

Также в ответе на депутатский запрос сообщается, что с 2023 года в Свердловской области зарегистрировано 389 происшествий с участием самокатчиков, возбуждено 5 уголовных дел по факту травмирования граждан.

Как уже писал «Новый День», несколько лет назад в Перми изменили правила благоустройства, из-за чего парковать самокаты теперь можно только в специально отведенных местах, на окраинах, а не где вздумается на тротуарах. В итоге популярность сервисов резко снизилась, и кикшеринг покинул Прикамье.

Екатеринбург, Елена Владимирова

