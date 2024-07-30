Петербург ужесточил правила парковки самокатов. Кто следующий?

В Санкт-Петербурге ужесточили правила работы прокатных компаний, которые сдают в аренду электросамокаты. Теперь скутеры нельзя оставлять в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. То есть во всем центре города.

«В Петербурге есть 3-5 компаний, которые сдают самокаты в аренду. Ограничений по скорости много: вблизи детских учреждений, парков, детских садов, переходов, но только до 10-15 км в час. Это все равно большая скорость, на мой взгляд. Пользуется много народу, и регулярно ДТП. Постоянно вижу людей, которые вдвоем и втроем используют самокаты. Ездят преимущественно по тротуарам. Не затормаживаются перед людьми», – рассказала петербурженка Анна «Новому Дню».

По ее словам, и до запрета парковаться в центре самокаты стали пользоваться меньшей популярностью. «Из-за зон со сниженной скоростью поездка выходит долгой и довольно дорогой», – отметила она.

Но сейчас у петербужцев другой повод для беспокойства. «Появились электровелосипеды – на них ограничения скорости не распространяются», – сказала собеседница агентства.

Ранее в другой культурной столице – Перми изменили правила благоустройства, из-за чего парковать самокаты теперь можно только в специально отведенных местах, на окраинах, а не где вздумается на тротуарах. В итоге популярность сервисов резко снизилась, и кикшеринг покинул Прикамье.

Чуть менее строгие правила в Томске. «Ограничения есть – зоны, в которые самокат не может заезжать, зоны, где ему автоматически программа ограничивает скорость. Выделены зоны парковки, где попало уже почти не бросают. Владельцы бизнеса проводили обучение езде», – рассказала «Новому Дню» жительница Томска Ольга.

Она уточнила, что самокатчики регулярно нарушают правила дорожного движения, особенно часто они не спешиваются при пересечении дороги или просто не учитывают, что рядом пешеходы. «Люди периодически страдают, сбивают кого-то регулярно», – сказала Ольга.

Проблемы есть и у москвичей, хотя на столицу часто равняются, так как там есть велодорожки и другая инфраструктура. «Это какая-то вакханалия. Вроде и есть ограничения – и по скорости, и по правилам, но самокаты просто огромными парковками штук по 150-300 стоят на самых проходимых местах, и порой там такой бардак, что пройти невозможно. Валяются везде, и на газонах, и на тротуарах. Не видела ни одного человека в шлеме и защите на самокате в Москве, зато видела идиотов, мчащихся по МКАДу. И еще проблема для меня, по крайней мере, так как в Москве и электровелосипеды, и электросамокаты, и курьеры на непонятных агрегатах с бумбоксами и термо-боксами – обычному пешеходу пройти негде. Честное слово, они и сзади тебя сигналят, и спереди маякуют, и разъехаться не могут», – пожаловалась «Новому Дню» москвичка Яна.

Необъяснимым образом сократилось число любителей самокатов в Севастополе. «Стали пользоваться меньшей популярностью, чем пару лет назад. Почему – не знаю. Ограничений у нас нет, но в целом и пунктов, где их можно арендовать, стало меньше», – рассказала «Новому Дню» Анастасия, уточнив, что в городе были инциденты, когда самокатчики сбивали людей, в основном, детей и пожилых, а после скрывались с места происшествия.

Напомним, в Екатеринбурге не первую неделю ищут самокатчиков, которые сбили пенсионерку из Санкт-Петербурге на скутере «Яндекса». На нем ехали сразу два подростка. У женщины сложный перелом ноги, а виновники аварии скрылись с места происшествия. В «Яндексе» заявили, что передали данные в полицию, однако новых данных о ситуации нет. Ранее в Следственном уравнении СКР по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что пока не нашли нарушителей. При этом глава СК Александр Бастрыкин брал дело на контроль.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube