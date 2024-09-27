Мэрия Екатеринбурга ждет финала тяжбы между Пермской думой и кикшерингами

Администрация Екатеринбурга внимательно наблюдает за судебным разбирательством между думой Перми и операторами проката электросамокатов.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков.

«Конечно, мы внимательно наблюдаем за коллегами. При заключении соглашения с кикшерингами в начале сезона перед нами стоял вопрос, будет ли в соглашении полный запрет или ограничения. В итоге мы пошли по опыту городов с более лояльным подходом. За основу был взят опыт Санкт-Петербурга. Но мы следим за ситуацией в Перми. После вынесения окончательного решения этого вопроса нами будет проведен анализ, и потом будет принято какое-то решение на следующий год», – заявил чиновник.

Как уже сообщал «Новый День», весной 2024 года в Перми изменили правила благоустройства, из-за чего парковать самокаты стало можно только в специально отведенных местах, на окраинах, а не где вздумается на тротуарах. В итоге популярность сервисов резко снизилась, и кикшеринг покинул Прикамье.

Кикшеринговые компании Whoosh и «Юрент» подали на городскую думу Перми в суд, чтобы оспорить это решение, но 23 сентября Пермский краевой суд не удовлетворил их иск. Истцы заявили, что подадут апелляцию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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