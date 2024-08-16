Кикшеринги решили учить людей ездить на самокатах

В Екатеринбурге на площадке у Ельцин-центра заработала школа самокатчика, которую открыл кикшеринг «Яндекс.Go». Фактически это что-то вроде автодрома в автошколе – есть полоса препятствий, которую надо преодолеть на самокате.

Правда, допускают до тестовых заездов только совершеннолетних, несмотря на то, что пользуются прокатными самокатами все подряд, независимо от возраста. Часто именно подростки становятся виновниками ДТП, нарушают правила, ездят с большой скоростью. Самой громкой стала история с наездом на пожилую туристку из Санкт-Петербурга – в нее влетели двое подростков на одном прокатном самокате (кстати, именно компании «Яндекс»).

В пресс-службе кикшерингового сервиса «Новому Дню» пояснили, что т.к. правилами запрещено пользоваться самокатами тем, кто не достиг 18 лет, то и учить их в школе самокатчиков не будут. Там уточнили, что профилактируют такие нарушения (но не уточнили как), а также пообещали на следующей неделе обнародовать статистику по количеству заблокированных аккаунтов. Такие санкции наряду со штрафами применяют к подросткам, которых замечают за незаконным управлением самокатами, однако глобально, как показывает практика, это не решает проблемы. Еженедельно в Екатеринбурге происходят ДТП с участием самокатчиков, которые нарушают правила, травмируют других людей, портят чужое имущество и травмируются сами.

Добавим, что в центре Екатеринбурга с 10:00 субботы, 17 августа, до полуночи 18 августа запретят движение и парковку электросамокатов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Дарья Деменева

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