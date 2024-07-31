В Екатеринбурге подросток на электросамокате сбил 5-летнего ребенка (ФОТО)

Новое ЧП с кикшеринговым самокатом в Екатеринбурге: подросток сбил 5-летнего ребенка, малыш получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, инцидент произошел во вторник, 30 июля в 18:36 в районе дома № 16/18 по ул. Декабристов. 17-летний подросток ехал на электросамокате «WHOOSH» со стороны ул. Народной Воли и сбил ребенка, который двигался навстречу на детском самокате. Мальчика доставили в ДГКБ № 9.

Несовершеннолетний водитель самоката – житель Екатеринбурга, к административной ответственности не привлекался, электросамокат взял под свой аккаунт, в момент аварии был трезв.

Информацию направят в комиссию по делам несовершеннолетних – «для принятия мер общественного воздействия в отношении законного представителя пострадавшего несовершеннолетнего».

Как уже сообщал «Новый День», всего за несколько часов до инцидента проблему электросамокатов обсуждали в заксобрании Свердловской области. Депутаты поддержали федеральный законопроект о введении штрафов для самокатчиков и согласились, что на региональном уровне тоже надо наводить порядок. На эту тему выступил депутат Алексей Свалов. Он заявил, что самокаты представляют серьезную проблему для жителей Свердловской области, а официальная статистика ГИБДД не отражает ситуации.

«Я сам вышел в центр города, пригласил общественность, журналистов. Стало ясно, что реальность даже от статистики отличается в разы. Многие люди, пострадавшие от водителей самокатов, эти факты даже не фиксируют. Человек зачастую находится в шоковом состоянии и не успевает реагировать, сделать фото нарушителя», – сообщил он.

По данным на 25 июля, с начала года в Екатеринбурге было зафиксировано 86 ДТП с участием электросамокатов. Из них 56 случилось по вине людей, которые катались на кикшеринговых СИМ, еще одна авария спровоцирована владельцем личного самоката. Среди участников этих ДТП были 25 подростков младше 16 лет. Кроме того, инспекторы зарегистрировали еще 29 аварий без выявленных виновников. То есть самокатчики сбили кого-то и скрылись с места происшествия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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