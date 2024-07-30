В заксо обсудили угрозу электросамокатов

Депутаты свердловского заксо поддержали федеральный законопроект о введении штрафов для самокатчиков и согласились, что на региональном уровне тоже надо наводить порядок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на эту тему выступил депутат Алексей Свалов. Он заявил, что самокаты представляют серьезную проблему для жителей Свердловской области, а официальная статистика ГИБДД не отражает ситуации.

«Я сам вышел в центр города, пригласил общественность, журналистов. Стало ясно, что реальность даже от статистики отличается в разы. Многие люди, пострадавшие от водителей самокатов, эти факты даже не фиксируют. Человек зачастую находится в шоковом состоянии и не успевает реагировать, сделать фото нарушителя», – сообщил он. Свалов рассказал, что в запущенный им бот для сбора информации о самокатчиках-нарушителях всего за несколько дней пришло более 40 сообщений. Депутат предложил обсудить проблему на профильных комитетах заксо.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы за правонарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности. После первого чтения законопроект разослали в регионы для возможного дополнения.

Согласно этому документу, езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обойдется нарушителю в сумму от 20 до 30 тысяч рублей, а превышение скорости – от 500 рублей до 5 тысяч.

За причинение легкого вреда здоровью при ДТП нарушителя, управлявшего СИМ, оштрафуют на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, вреда средней тяжести – от 10 до 15 тысяч рублей. Штрафовать будут и за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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