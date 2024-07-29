К борьбе с самокатчиками подключилось заксобрание

Заксобрание Свердловской области тоже подключилось к решению проблемы электросамокатов на городских улицах.

Завтра на последнем в этом году пленарном заседании депутаты обсудят федеральный законопроект о внесении изменений в КоАП, направленный на введение административной ответственности за нарушение ПДД для лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, то есть электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, иные аналогичные средства и велосипеды.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы за правонарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности.

Согласно этому документу, езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обойдется нарушителю в сумму от 20 до 30 тысяч рублей, а превышение скорости – от 500 рублей до 5 тысяч.

За причинение легкого вреда здоровью при ДТП нарушителя, управлявшего СИМ, оштрафуют на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, вреда средней тяжести – от 10 до 15 тысяч рублей. Штрафовать будут и за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

После первого чтения законопроект разослали в регионы для возможного дополнения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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