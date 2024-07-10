Госдума поддержала введение штрафов для водителей электросамокатов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы за правонарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности.

Согласно этому документу, езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обойдется нарушителю в сумму от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а превышение скорости – от 500 до пяти тысяч рублей. За причинение легкого вреда здоровью при ДТП нарушителя, управлявшего СИМ, оштрафуют на сумму от двух тысяч до пяти тысяч рублей, вреда средней тяжести – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Штрафовать будут и за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Как пояснил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект принят в связи с многочисленными жалобами граждан на лихачей на электросамокатах. По его словам, с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.

Москва, Елена Володина

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