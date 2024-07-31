Следком проверяет обстоятельства наезда кикшерингового самоката на ребенка

В Октябрьском районе Екатеринбурга начата проверка по факту наезда электросамоката на 5-летнего ребенка.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, предварительно установлено, что у мальчика травма головы, он госпитализирован. Организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи ищут возможных очевидцев, также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика. По итогам проверки будет дана правовая оценка произошедшему.

Как уже писал «Новый День», инцидент произошел во вторник, 30 июля, в 18:36, в районе дома № 16/18 по ул. Декабристов. 17-летний подросток ехал на электросамокате Whoosh со стороны улицы Народной Воли и сбил ребенка, который двигался навстречу на детском самокате. Мальчика доставили в ДГКБ № 9. Несовершеннолетний водитель самоката – житель Екатеринбурга, к административной ответственности не привлекался, электросамокат взял под свой аккаунт, в момент аварии был трезв.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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