Школьник на самокате проехал перекресток на красный и попал под машину (ФОТО)

В Академическом районе Екатеринбурга 14-летний подросток на электросамокате попал в ДТП. Как сообщили в ГИБДД города, инцидент произошел вечером 14 августа на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина.
Водитель автомобиля «Хендэ Туксон» сбил самокатчика, который двигался на красный сигнал светофора, не спешившись. Подросток с переломом левой ноги доставлен в больницу.
За рулем «Хендэ Туксон» находился 44-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. Он пояснил, что мальчик на самокате неожиданно выехал справа.
Информация будет направлена главе города Алексею Орлову для принятия мер профилактики ДТП с участием детей. Родителей подростка привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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