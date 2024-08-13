Бастрыкин поручил найти школьниц на самокате, въехавших в детскую коляску

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константина Мирошниченко доложить об обстоятельствах очередного ЧП с подростками на электросамокате.

«В сети Интернет распространено видео, на котором запечатлено, как девочки-подростки на электросамокате совершили наезд на коляску с ребенком в Екатеринбурге. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка», – заявили в СКР.

По данным портала e1.ru, инцидент произошел в пятницу, 9 августа, на перекрестке улиц Куйбышева и Шейнкмана. Две девочки лет 13 на вид сначала проехали на одном самокате перекресток на красный сигнал светофора, а потом врезались в женщину, которая везла в коляске 7-месячную внучку. Ребенок отделался легким испугом, у бабушки – ушиб ноги. Подружки на самокате с места аварии скрылись.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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