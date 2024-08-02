В День города центр Екатеринбурга закроют для самокатчиков (КАРТА)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Дня города – 2024.

Из новшеств: в центре Екатеринбурга с 10:00 субботы, 17 августа, до полуночи 18 августа запретят движение и парковку электросамокатов. Нельзя будет прокатиться на СИМ по набережной Рабочей Молодежи, улице Ельцина, части улицы 8 Марта и проспекта Ленина (зона, свободная от самокатов, на карте отмечена ярко-оранжевым цветом).

Традиционно будет ограничена продажа алкоголя в квадрате улиц Челюскинцев – пер. Красный – Николая Никонова – Карла Либкнехта – Малышева – Московской (на карте выделено оранжевым).

17 августа на площадке Исторического сквера пройдут основные мероприятия праздника: «Городская свадьба», Международный фестиваль духовых оркестров и концертная программа.

Завершится праздник традиционным фейерверком в 22:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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