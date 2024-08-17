В Екатеринбурге в День города перекрыли несколько улиц

Сегодня Екатеринбург отмечает День города. Праздничные мероприятия будут идти весь день. В связи с этим в центре города перекрыли несколько улиц.
Так, для автомобилистов с 6 утра до окончания праздника движение будет закрыто на следующих участках:
Бориса Ельцина: от Челюскинцев до Набережной Рабочей молодежи;
Ленина: от Московской до Карла Либкнехта;
8 Марта: от Набережной Рабочей молодежи до Малышева;
Пушкина: от Ленина до Малышева;
Горького: от Ленина до Малышева;
Воеводина: от Малышева до Ленина;
Банковский: от Малышева до Ленина;
Царская и Толмачева: от Николая Никонова до Ленина;
Первомайская: от Карла Либкнехта до Горького;
Вайнера: от Антона Валека до Ленина.
С 19:00 17 августа и до окончания праздничных гуляний будет закрыто движение по улицам:
Малышева: от Розы Люксембург до Московской;
Радищева: от 8 Марта до Московской;
8 Марта: от Куйбышева до Малышева;
Хохрякова и Сакко и Ванцетти: от Куйбышева до Антона Валека;
Жукова: от Челюскинцев до Антона Валека;
Шейнкмана: от Челюскинцев до Куйбышева;
Февральской Революции: от Челюскинцев до Антона Валека.
Как ранее писал «Новый День», центр Екатеринбурга сегодня закрыт также и для самокатчиков. с 10:00 утра до полуночи 18 августа запретили движение и парковку электросамокатов. Нельзя сегодня прокатиться на СИМ по набережной Рабочей Молодежи, улице Ельцина, части улицы 8 Марта и проспекта Ленина.
Напомним, продажа алкоголя запрещена с 8 утра до 23 часов вечера в границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Челюскинцев и переулка Красного.
Как и где интересно провести День города, можно узнать здесь.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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