В Екатеринбурге в День города перекрыли несколько улиц

Сегодня Екатеринбург отмечает День города. Праздничные мероприятия будут идти весь день. В связи с этим в центре города перекрыли несколько улиц.

Так, для автомобилистов с 6 утра до окончания праздника движение будет закрыто на следующих участках:

Бориса Ельцина: от Челюскинцев до Набережной Рабочей молодежи;

Ленина: от Московской до Карла Либкнехта;

8 Марта: от Набережной Рабочей молодежи до Малышева;

Пушкина: от Ленина до Малышева;

Горького: от Ленина до Малышева;

Воеводина: от Малышева до Ленина;

Банковский: от Малышева до Ленина;

Царская и Толмачева: от Николая Никонова до Ленина;

Первомайская: от Карла Либкнехта до Горького;

Вайнера: от Антона Валека до Ленина.

С 19:00 17 августа и до окончания праздничных гуляний будет закрыто движение по улицам:

Малышева: от Розы Люксембург до Московской;

Радищева: от 8 Марта до Московской;

8 Марта: от Куйбышева до Малышева;

Хохрякова и Сакко и Ванцетти: от Куйбышева до Антона Валека;

Жукова: от Челюскинцев до Антона Валека;

Шейнкмана: от Челюскинцев до Куйбышева;

Февральской Революции: от Челюскинцев до Антона Валека.

Как ранее писал «Новый День», центр Екатеринбурга сегодня закрыт также и для самокатчиков. с 10:00 утра до полуночи 18 августа запретили движение и парковку электросамокатов. Нельзя сегодня прокатиться на СИМ по набережной Рабочей Молодежи, улице Ельцина, части улицы 8 Марта и проспекта Ленина.

Напомним, продажа алкоголя запрещена с 8 утра до 23 часов вечера в границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Челюскинцев и переулка Красного.

Как и где интересно провести День города, можно узнать здесь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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