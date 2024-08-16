Екатеринбургу – 301. Дайджест самых интересных площадок праздника

Завтра, 17 августа, Екатеринбург отметит 301-й день рождения. РИА «Новый День» собрал лучшие праздничные площадки, где можно интересно провести День города.

Площадь 1905 года. Семейный праздник

2024 год объявлен Годом семьи, поэтому на главной городской площади устроят тематический праздник. «Интересно будет всем: мамам и папам, детям, бабушкам и дедушкам», – анонсировал режиссер праздничной программы Дня города Александр Кондратенко.

С 11:00 до 12:30 на площади состоится чемпионат ползунков. Малыши в возрасте 7-10 месяцев будут преодолевать дистанцию 10 метров. Далее начнется детская интерактивная программа, на сцене выступят блогеры Улька Пулька и Дим Димыч. Во второй половине дня, в 14:00, начнется концерт участников Международного фестиваля духовых оркестров.

Также на площади пройдет первая общегородская семейная фотосессия. Снимки можно будет распечатать на месте и оставить на арт-объекте «Семья».

Октябрьская площадь. Пространство «Горожане»

С 12:00 до 18:00 здесь будет работать множество локаций. Вместо большой сцены у Театра драмы устроят экспериментальную танцевальную яму, где пройдет шоу уральского бренда одежды Tony Clou с элементами акробатики, состоятся показательные выступления и батлы диджеев.

В локации «Соединение установлено» можно будет создать собственную открытку с помощью нейросети или бесплатно отправить праздничную почтовую карточку. А еще на площадке будет работать молодежный лекторий, где обещают интересно рассказать об истории Екатеринбурга.

Литературный квартал. Пушкинский променад

В 12:00 в открытом после реконструкции парке начнется программа, посвященная 225-летию поэта Александра Пушкина. Здесь будут литературные гадания, настольные игры, прогулки барышень в нарядах XIX века и встреча с няней Ариной Родионовой.

В 13:00 начнется мастер-класс от Клуба исторических танцев Pas de cote, где все желающие могут попробовать себя в роли участника дворянского бала.

В 16:00 на сцене Летней эстрады выступит оркестр B-A-C-H.

17 августа парк будут работать до 20 часов вечера, вход на все мероприятия – свободный.

Аллея КРК «Уралец». ВМХ-фристайл и Slava Marlow

В 12:00 на площадке скейт-парка RCC Extreme состоится финал первенства России по BMX-фристайлу. Также в этот день пройдут контесты в дисциплинах самокат-парк, самокат-стрит и BMX-стрит, где сборная Урала сразится со сборной России.

На аллее также будут работать фотозоны, танцплощадки, локация граффити и зона кастомизации одежды. Вечером на площадке выступият блогер и исполнитель Slava Marlow, барабанщик Emil Vergazov и музыкальный дуэт Lovanda.

Исторический сквер. «Мисс Екатеринбург» и группа Dabro

В 12:00 здесь официально откроется празднование 301-й годовщины Екатеринбурга. С 13 до 14 часов пройдет конкурс «Городская свадьба», а далее на сцене начнется программа международного фестиваля духовых оркестров.

С 19:00 до 21:00 – финал городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», в нем примут участие 13 девушек. Тема конкурса – Год семьи и 225-летие Александра Пушкина. Хедлайнером «Мисс Екатеринбург» станет певица Ольга Серябкина, под ее песню состоится дефиле участниц.

В 21:10 на сцену выйдет группа Dabro. Их концерт продлится около часа.

Салют в акватории пруда

В 22:00 в акватории Городского пруда зрители смогут посмотреть праздничный фейерверк, который продлится 7 минут.

Что еще посмотреть



У ККТ «Космос» в 11:00 стартуют соревнования Кубка России по лыжероллерам, гонки пройдут на улице Царской.

На улице Пушкина с 10:00 до 18:00 будет большой спортивный праздник, там же можно посмотреть выставку ретроавтомобилей (организаторы обещают показать 70 экземпляров, в том числе машины из известных советских фильмов).



В парке Маяковского с 10:00 до 17:30 пройдут мастер-классы и соревнования по авиамоделизму.

У памятника Beatles (ул. Горького, 8) с 15:00 до 21:00 состоится кавер-концерт «Битлз с тобой, Екатеринбург!».



В саду Вайнера в 20:00 вместе с симфоническим концертом выступит пианист Денис Мацуев, завершая программу фестиваля Green Royal Fest.

В спорткомплексе «Калининец» 17 и 18 августа продолжатся соревнования чемпионата России по легкой атлетике. Национальные старты «королевы спорта» Екатеринбург принимает впервые. Программу соревнований можно посмотреть здесь.

Логотип праздника – почему такой?

Дизайн логотипа 301-летия Екатеринбурга разрабатывали специалисты МАУ «Город». Многие горожане увидели в нем аллюзию на вывеску «Вкусно и точка». Начальник городского управления культуры Илья Марков пояснил, что на самом деле закладывалось в визуальный символ: «У нас было несколько вариантов. Но выбрали этот, потому что в нем мы увидели что-то игрушечное, детское. Напомню, что сейчас идет Год семьи, и День города связан с ним. Кроме того, логотип праздника напоминает абстрактные работы авангардистов, которые есть в коллекции нашего музея ИЗО».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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