В праздничный уикенд в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя

В Екатеринбурге 16 и 17 августа запретят продажу алкоголя. Об этом говорится в постановлении, которое подписал глава города Алексей Орлов.

Согласно документу, алкоголь нельзя будет купить 16 августа с 17:00 до 23:00 в границах улиц Малышева, Пушкина, 8 Марта и проспекта Ленина. А 17 августа продажа алкоголя будет запрещена с 8 утра до 23 часов вечера в границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Челюскинцев и переулка Красного.

Кроме того, в День города центр Екатеринбурга закроют для самокатчиков. С 10:00 субботы, 17 августа, до полуночи 18 августа нельзя будет прокатиться на СИМ по набережной Рабочей Молодежи, улице Ельцина, части улицы 8 Марта и проспекта Ленина.

Ранее «Новый День» писал, как будут отмечать 301-летие уральской столицы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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