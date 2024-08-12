Как Екатеринбург отметит 301-й день рождения: пианисты, легкоатлеты, хедлайнер Dabro и вечерний салют

В Екатеринбурге начинается фестивальная неделя в честь 301-й годовщины основания города. В общей сложности в уральской столице пройдет более 40 праздничных мероприятий. Рассказываем о самых интересных площадках и событиях.

С 13 по 17 августа в саду Вайнера пройдет музыкальный фестиваль Green Royal Fest с участием знаменитых пианистов Дениса Мацуева, Даниила Крамера, Ивана Бессонова и других мэтров.

15 августа в ККТ «Космос» откроется международный фестиваль духовых оркестров. Как всегда, командовать праздником будет танцующий оркестр «УралБэнд» под управлением Александра Павлова. Участники фестиваля дадут концерты в парке Маяковского 16 августа в 18:00 и в Историческом сквере 17 августа в 14:00.

По традиции по случаю дня рождения Екатеринбурга в городе пройдет обширная спортивная программа. В яхт-клубе «Коматек» с 13 по 18 августа состоится Кубок России по парусному спорту. С 15 по 18 августа на стадионе «Калининец» пройдет чемпиона России по легкой атлетике и финал серии «Королева российского спорта» с участием лучших легкоатлетов страны. Также с 15 по 17 августа возле ледового дворца «Уралец» развернутся фестиваль RCC Extreme, а с 16 по 18 августа сразу на нескольких площадках города пройдет Кубок России по лыжероллерам.

16 августа в новой локации откроется фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Организаторы представят публике семь выставочных садов на набережной Исети за Макаровским мостом.

Основная программа Дня города запланирована на субботу, 17 августа. Праздник начнется с возложения цветов к памятнику основателям города в 12:00. Далее последует церемония открытия в Историческом сквере, а затем конкурс «Городская свадьба». Весь день в центре города будут работать несколько площадок:

– в Историческом сквере с 11 до 15 часов можно будет увидеть выставку ретроавтомобилей;

– на площади 1905 года с 11 до 18 часов состоится большой семейный праздник;

– на улице Пушкина с 10 до 18 часов пройдут спортивные соревнования.

– на Октябрьской площади с 12 до 18 часов развернется молодежное пространство «Горожане»: в программе танцы, шоу от уральского бренда «Tony Clou» с элементами акробатики, батл диджеев, лекторий и множество интерактива;

– у памятника Beatles (ул. Горького, 8) с 15 до 21 часов пройдет концерт «Битлз с тобой, Екатеринбург!»;

– в Ельцин-центре в 20:00 состоится гала-показ в рамках международной недели моды U'Fashion Lab;

– в парке Маяковского с 10 до 17 часов будут пускать самолетики: сначала пройдут мастер-классы по авиамоделизму, затем состоятся соревнования, а под конец – авиашоу «Высший пилотаж радиоуправляемых самолетов»;

– финал городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» пройдет на Октябрьской площади с 19 до 22 часов;

– в Историческом сквере с 19 до 22 часов пройдет праздничный концерт, хедлайнер – группа Dabro.

Завершится празднование Дня города в 22:00 фейерверком в акватории Городского пруда.

В воскресенье, 18 августа, праздник продлится в парке Маяковского. Там с 14 до 18 часов пройдет VIII летний фестиваль арт-проекта «Бомонд».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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