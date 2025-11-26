Паслер пообещал за два года устранить опасные дорожные участки в муниципалитетах

Губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшие два года в свердловских муниципалитетах будут устранены все накопленные предписания по безопасности дорожного движения.

«В этом году мы, по сути, завершили все работы по дорожной деятельности, отремонтировали 440 километров дорог. Это хороший объем, если говорить про безопасность. Поменяли порядка 1500 дорожных знаков. Разметку тоже стараемся в системной работе продолжать обновлять. Сделали 380 пешеходных переходов, прежде всего возле объектов образования, спорта и культуры. Месяц назад на заседании правительства мы рассматривали ситуацию по предписаниям [ГИБДД]. Речь идет о местах концентрации ДТП и опасных местах. Мы с коллегами договорились, чтобы в ближайшие пару лет эти замечания в муниципалитетах были устранены», – сообщил Паслер во время прямой линии.

Глава региона также отметил, что в Свердловской области будут продолжены проекты по расширению дорожных магистралей, включая включая трассы Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Пермь и направление на Челябинск. Дорожный фонд Свердловской области на 2026 год составит 40 миллиардов рублей, заявил Денис Паслер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

