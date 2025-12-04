На Урале в полтора раза увеличился объем дорожных ремонтов

В 2025 году за время сезона дорожных работ в Свердловской области отремонтировали и привели в нормативное состояние более 440 км, что в полтора раза больше, чем в 2024 году.

«Работы велись по разным направлениям. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведено в порядок 56 участков дорог и 23 искусственных сооружения: на объектах Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломераций, а также в Горноуральском, Нижнесалдинском, Артинском, Каменском, Алапаевском, Волчанском, Рефтинском, Невьянском, Шалинском и других муниципальных округах. Кроме того, отремонтировано, в том числе капитально, порядка 163 км и построено 4,8 километра», – написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Денис Паслер.

Кроме того, по данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, дорожники на сэкономленные средства восстановили более 320 километров верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Это необходимо для ликвидации колейности и незначительных дефектов.

Продолжались в этом году и работы на ключевых федеральных объектах дорожного хозяйства. Так, было завершено строительство скоростного участка Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток», проходящего по Свердловской области, Пермскому краю и Башкортостану, а также нового 17-километрового участка автодороги Екатеринбург – Тюмень, известного уральцам как «обход Богдановича». Кроме того, дан старт строительству путепровода через железнодорожные пути на федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган у села Логиново. В 2026 году в Свердловской области будут продолжены проекты по расширению дорожных магистралей, включая трассы Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Пермь и направление на Челябинск. Дорожный фонд Свердловской области на 2026 год составит 40 миллиардов рублей.

Добавим, в ближайшие два года в свердловских муниципалитетах будут устранены все накопленные предписания по безопасности дорожного движения. «В этом году мы, по сути, завершили все работы по дорожной деятельности, отремонтировали 440 километров дорог. Это хороший объем, если говорить про безопасность. Поменяли порядка 1500 дорожных знаков. Разметку тоже стараемся в системной работе продолжать обновлять. Сделали 380 пешеходных переходов, прежде всего возле объектов образования, спорта и культуры. Месяц назад на заседании правительства мы рассматривали ситуацию по предписаниям [ГИБДД]. Речь идет о местах концентрации ДТП и опасных местах. Мы с коллегами договорились, чтобы в ближайшие пару лет эти замечания в муниципалитетах были устранены», – сообщил Денис Паслер во время прямой линии с жителями области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

