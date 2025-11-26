Паслер: До 2030 года нужно подключить к газу 80-100 тысяч домов

Программа догазификации сельской местности в этом году идет высокими темпами, но работы впереди еще очень много.

Как заявил на прямой линии губернатор Денис Паслер, 20 лет назад на Среднем Урале было газифицировано около 43-46% жилых домов, а сейчас – 70-73%. Этот год стал рекордным. Построены газопроводы к 63 тысячам домохозяйств, из них 43 тысячи подключены. Подключение остается актуальной проблемой, и областное правительство регулярно выделяет средства на компенсацию затрат на подключение льготным категориям уральцев – многодетным семьям, участникам СВО и так далее.

Работа по подключению газопроводов в ближайшие несколько лет будет продолжена. «До 2030 года еще порядка 80-100 тысяч домов нужно подключить. Вопросы справедливы, есть над чем работать. 27% (негазифицированного жилья) – это очень много», – сказал Паслер.

