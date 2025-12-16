«XXI век на дворе, а мы дровами топим», – уральцы пожалуются Путину на отсутствие газа

Несмотря на заявления свердловских властей об успехах в сфере газификации населенных пунктов, жители многих поселков и деревень по старинке топят свои дома дровами. Уральцы устали от обещаний и намерены обратиться на прямую линию президента Владимира Путина 19 декабря.

Пока свердловчане оставляют гневные комментарии в телеграм-канале губернатора Дениса Паслера. «Газификация это, конечно, хорошо! Но кто-нибудь даст внятный срок газификации Старых Решет? Двадцать первый век с четвертью уже, а мы отапливаемся дровами и электричеством. Хотя кому эти комментарии интересны и кто их читает…» – пишет пользователь Андрей.

«Будет продолжение газификации поселка Белореченский Белоярского района или так все в заброшенном состоянии останется? Надеюсь, на прямой линии озвучат этот вопрос!» – спрашивает Алексей.

Житель поселка Флюс жалуется, что власти неправильно выбирают объекты для газификации: «Поселок Флюс, 30 км от Еката, 6 км от Первоуральска. 300 домов. Жители готовы обеспечить подключение без всякой социальной догазификации. Вместо этого проектируют сети за 25млн рублей в забытые богом деревни, где не будет потребителей!!! То есть просто закопают сотни миллионов рублей в землю, а отдачи в виде платы за газ не будет!!!»

Отдельная проблема – газификация коллективных садов. «Наш СНТ Черемушки находится ровно по середине между Сысертью и пос. Каменка, Сысертского района. Ранее здесь же, в комментариях, представили администрации расплывчато ответили, что попадание в программу догазификации нам не светит. Что можно сделать на уровне губернатора, чтобы попасть в программу газификации региона? Сегодня 15 число, до 19 числа, мне кажется, можно попробовать принять необходимые управленческие решения, не к главе государства же обращаться за такой малостью», – пишет пользователь dvl.

Некоторые комментаторы пишут, что надеялись на решение своих проблем через прямую линию губернатора, но не дождались этого: «На прямой линии губернатора ни о чем! Ждем прямой линии с другим человеком».

Как уже писал «Новый День», на прямой линии губернатор Денис Паслер заявил, что 20 лет назад на Среднем Урале было газифицировано около 43-46% жилых домов, а сейчас – 70-73%, и работа будет продолжена. «До 2030 года еще порядка 80-100 тысяч домов нужно подключить. Вопросы справедливы, есть над чем работать. 27% (негазифицированного жилья) – это очень много», – сказал он.

Напомним, накануне обращение на прямую линию Владимира Путина записали жители микрорайона Ботанический в Екатеринбурге – они жалуются на точечную застройку и нехватку детских садов и школ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

