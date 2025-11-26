«Не пугайте людей!» – Паслер ответил на вопрос о запрете продажи алкоголя

Полного запрета продажи алкоголя в Свердловской области не будет, но введение каких-то дополнительных ограничений по времени не исключено, заявил сегодня на прямой линии губернатор Денис Паслер.

«Страна это уже проходила. Ни к чему хорошему это не привело. Не пугайте жителей», – сказал губернатор, однако сообщил, что, возможно, такой запрет может быть введен в отдельные праздники, связанные с детьми, – в день выпускного, День защиты детей и так далее. Кроме того, обсуждается возможность сократить часы, когда разрешена продажа алкоголя, – например, с 10:00 до 22:00 (сейчас – с 08:00 до 23:00).

Напомним, в области, в том числе во властных кругах, есть сторонники идеи запретить продажу спиртного в длинные выходные – например, на майские праздники или в новогодние каникулы. Разработчики уверены, что это существенно сократит уровень алкоголизации населения, уменьшит количество преступлений, совершаемых на почве злоупотребления спиртным, сократит число «пьяных» ДТП и несчастных случаев, а также разгрузит токсикологические и наркологические отделения после продолжительных нерабочих дней.

Екатеринбург

