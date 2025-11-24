В новогодние каникулы нельзя будет купить алкоголь

В Свердловской области готовятся ужесточить правила продажи алкоголя и пива. В регионе планируется сократить время, когда спиртные напитки можно приобрести легально. По данным «Нового Дня», сразу на 5 часов – на три вечером и на два утром. Согласно планам правительства региона, продавать спиртные напитки можно будет с 10 утра до 8 вечера. Сейчас, напомним, это возможно с 8 утра и до 11 вечера.

Кроме того, в планах запретить продажу спиртного и в длинные выходные – например, на майские праздники или в новогодние каникулы. Разработчики нового документа уверены, что это существенно сократит уровень алкоголизации населения, уменьшит количество преступлений, совершаемых на почве злоупотребления спиртным, сократит число «пьяных» ДТП и несчастных случаев, а также разгрузит токсикологические и наркологические отделения после продолжительных нерабочих дней.

Впрочем, как утверждают источники агентства, ужесточение правил если и произойдёт, то не раньше второй половины следующего года.

Екатеринбург, Елена Сычева

