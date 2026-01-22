Поддубный объяснил, что не так с алкоголем в магазинах «у дома»

У врачей-наркологов возникли претензии к мерчендайзерам: выкладка товаров в магазинах формата «у дома» происходит так, чтобы стимулировать людей на покупку алкоголя. Эту ситуацию нужно менять, считают специалисты.

«У нас сейчас доступность алкоголя крайне высокая, шаговая. Человек идет домой, заходя за хлебом, [совершает] импульсивную покупку. Вот он увидел перед собой бутылку и сразу же представил: «Ой, я устал, сейчас чуть-чуть выпью, и вроде бы будет [полегче]», взял и купил. Вы посмотрите, как расставлены в магазинах алкогольные напитки: когда ты заходишь, у тебя сразу же набор. Одна из ограничительных мер – отдельные полки вдалеке, ты должен специально за алкоголем дойти», – отметил в эфире ОТВ главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный.

Ранее «Новый День» сообщал, что правительство региона планирует сократить время, когда спиртные напитки можно приобрести легально. По данным агентства, сразу на 5 часов – на три вечером и на два утром. Согласно планам властей региона, продавать спиртные напитки можно будет с 10 утра до 8 вечера. Сейчас, напомним, это возможно с 8 утра и до 11 вечера.

Кроме того, в планах запретить продажу спиртного и в длинные выходные – например, на майские праздники или в новогодние каникулы.

Екатеринбург, Елена Сычева

