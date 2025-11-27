Санврачи призывают поставить первую прививку от клещевого энцефалита уже сейчас

Конец ноября – начало декабря – оптимальное время для начала вакцинации против клещевого энцефалита тех, кому необходим полный курс иммунизации.

В пресс-службе Роспотребнадзора напоминают, что полный курс состоит из двух прививок: интервал между первой и второй дозами – 1-7 месяцев (в зависимости от вакцины).

Если поставить первую прививку сейчас, то можно завершить курс вакцинации до начала нового сезона активности клещей, а в организме выработается достаточное количество антител, которые обеспечат надежную защиту от клещевого вирусного энцефалита.

Через 9-12 месяцев после второй прививки следует ревакцинироваться, а последующие ревакцинации – 1 раз в 3 года.

