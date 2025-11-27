Девушка выманила у бывшего более 23 млн рублей на лечение несуществующего ребенка

В Академическом районе Екатеринбурга судят 25-летнюю девушку, которая выманила у бывшего возлюбленного 23,4 млн рублей под предлогом того, что ей надо содержать и лечить их совместного ребенка. В действительности никаких детей у нее не было.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, девушка просила у мужчины деньги с 2023 года – сначала на поддержание своего здоровья во время беременности, а потом – на содержание новорожденного, в том числе на оплату медицинских услуг и на улучшение жилищных условий.

Затем мошенница рассказала потерпевшему, что их ребенок тяжело болен. Чтобы придать достоверность своим словам, она отправляла мужчине фотографии неустановленного ребенка, лежащего в реанимации. Изображения она скачала из интернета.

В результате указанных действий потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму более 23,4 млн рублей.

Прокурор в ходе судебных прений попросил приговорить обвиняемую к 5 годам колонии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

