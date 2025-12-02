Экс-участницу «Дома-2» приговорили к 5 годам колонии: она обманом выманила у бывшего 23 млн рублей (ФОТО)

Академический районный суд Екатеринбурга приговорил бывшую участницу «Дома-2» Яну Макарову (Шевцову) к 5 годам лишения свободы за мошенничество. Она выманила у бывшего бойфренда 23,4 млн рублей якобы на содержание общего ребенка, которого на самом деле не было. Исполнение приговора отсрочено до тех пор, пока дочери Макаровой от бывшего мужа не исполнится 14 лет (сейчас девочке 4 года). Также она должна вернуть потерпевшему все полученные от него деньги.

Фото: соцсети Яны Макаровой

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Яна Макарова просила у бойфренда-бизнесмена деньги с 2023 года – сначала на поддержание своего здоровья во время беременности, а потом – на содержание новорожденного, в том числе на оплату медицинских услуг и на улучшение жилищных условий.

Затем бывшая звезда «Дома-2» рассказала потерпевшему, что их ребенок тяжело болен. Чтобы придать достоверность своим словам, она отправляла мужчине скачанные из интернета фотографии чужого ребенка, лежащего в реанимации. В общей сложности Макарова выманила у мужчины более 23,4 млн рублей.

Фото: Свердловская облпрокуратура

Екатеринбург, Елена Владимирова

