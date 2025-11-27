Сегодня – последний день для свадеб

Сегодня по народному календарю отмечается день Филиппа или Филипповки – праздник, широко отмечавшийся на Руси. Это было Заговенье («мясоед») перед рождественским постом, который начинался 28 ноября и длился 40 дней – то есть до 6 января. В этот день завершались свадебные недели и широкие празднества, так как в пост на Руси свадьбы не игрались.

Народный праздник Филиппа любила молодежь. Девушки вечером собирались вместе и отправлялись к неженатым парням, которые угощали пирогами своих будущих невест.

По народным приметам, если в день Филиппа иней – будет большой урожай овса, дождь – к урожаю пшеницы, ворон каркает – к оттепели, облачно или снежно – к ненастному маю.

Екатеринбург, Елена Васильева

