В Екатеринбурге будут судить мать за жестокое убийство 3-летнего сына

В Екатеринбурге ушло в суд дело об убийстве матерью малолетнего сына. Женщина избила ребенка так что он попал в больницу. После возвращения мальчика домой мать убила его.

Как сообщает облпрокуратура, 41-летняя уроженка Новоуральска в апреле этого года избила своего трехлетнего сына. Ребенок получил сразу несколько травм – перелом бедренной кости, ушибы головы. Но обращаться за медицинской помощью для ребенка женщина не стала. Только через сутки она вызвала скорую по настоянию ее знакомого, пришедшего в гости и увидевшего состояние мальчика.

В день возвращения сына из больницы мать снова избила его, на этот раз до смерти. Женщина колотила его руками и пинала ногами, а потом подняла его и с силой бросила на пол. Малыш от полученных травм скончался.

Экспертиза показала, что женщина осознавала свои действия и какими-либо психическими расстройствами не страдает. Обвинения ей предъявлены по трем статьям: убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, умышленное причинение вреда здоровью малолетнего, совершенное с особой жестокостью, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, сопряженное с жестоким обращением.

Женщина свою вину не признает. Уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Таисья Исупова

