Суд оправдал женщину, обвиняемую в убийстве трехлетнего сына

Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор екатеринбурженке Наталии Гусевой, которую обвиняли в убийстве 3-летнего сына.

Как сообщили в пресс-службе суда, в апреле 2025 года в Екатеринбурге в квартире дома на ул. Сиреневый бульвар погиб 3-летний мальчик. В преступлении обвинили его мать. По версии следствия, мать малыша, Наталия Гусева, избила сына, а в больницу обратилась только после вмешательства знакомого. Также обвинение считало, что в день выписки из детской больницы Гусева вновь применила насилие к мальчику. От полученных многочисленных травм малыш скончался.

По ходатайству подсудимой уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые признали ее невиновной.

На основании оправдательного вердикта присяжных приговором суда Наталия Гусева оправдана, за ней признано право на реабилитацию.

Когда приговор вступит в законную силу, уголовное дело будет направлено в органы предварительного следствия для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Екатеринбург, Елена Владимирова

