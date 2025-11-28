Вскрылись тайные подробности продажи «Русского хрома»

В интернет-пространстве всплыли ранее неизвестные подробности продажи завода «Русский хром», после которой в Арбитражном суде Свердловской области начались долгие тяжбы между участниками сделки и аффилированными с ними юридическими и физическими лицами.

Как пишет телеграм-канал Red Binder, сделка примерно на 10 млрд руб. между бывшим владельцем завода Сергеем Гильваргом и покупателем – председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым – шла через «прокладку», которой стала компания Михаила Евлоева «ЕМА Инвест», утверждается, что совершенно случайно. Евлоев гарантировал соблюдение условий сторонами именем своего родственника – известного бизнесмена Гуцериева.

«Шамсутдинов получил завод в Первоуральске, а деньги за него «заморозились» Евлоевым. Юридически Евлоев постарался представить Гуцериевым сделку так, что был не посредником, а совладельцем части бизнеса Гильварга, и должен был получить от продажи гигантский куш. Получилось, что компания Евлоева «ЕМА Инвест» за миллиарды Шамсутдинова, получившего «Русский хром», выкупила кредиторскую задолженность завода Гильварга перед банками и перевыставила ее бывшему владельцу предприятия. Взяв при этом в залог акции стратегического оборонного «Ключевского ферросплавного завода» (КЗФ). Евлоев представил эту схему как долг Гильварга перед Гуцериевыми: свой блокирующий пакет акций оборонного предприятия он, якобы, вложил в семейную копилку. Но так схема выглядела лишь для семьи», – пишет ТГ-канал.

При этом авторы поста утверждают, что Евлоев женат на племяннице Гуцериева Наиме Шишхановой и якобы «обманул и даже не подумал сказать родственникам, что КЗФ… входит в сферу интересов ГК «Ростех». Что, соответственно, потом, вылилось в скандал с Ростехом.

Напомним, из материалов арбитражного суда следовало, что 29 ноября 2022 года в отношении купли-продажи акций АО «Русский хром 1915» был заключен рамочный договор, сторонами которого в качестве продавцов были заявлены Евлоев М.А. и ООО «Уралинвестпромстрой», бенефециаром – директор МИГЛ Сергей Гильварг. Продажная цена акций – 140 млн долларов – обеспечивала закрытие задолженности компаний группы МИГЛ перед АО «ЮниКредит банк» и АО «Россельхозбанк». Прежний владелец «Русского хрома» настаивает, что Евлоев М.А. и УИПС действовали от своего имени, но в интересах и за счет принципала – компании Midural Industrial Group Limited. Сделка прошла в два этапа: на первом акции были переданы от МИГЛ в специально созданный закрытый паевой инвестиционный фонд «Солид-Синтез», а от него на следующий день – ГК «Полипласт».

ПИФ был создан Евлоевым, но, по версии истца, – по его поручению и в его интересах. Все расходы Евлоева в рамках сделки, по версии МИГЛ, были ему компенсированы за счет истца. Таким образом, Midural Industrial Group Limited настаивала, что фактически между ней и ответчиком сложились агентские отношения, а Евлоев злоупотребил их доверием. Гильварг требовал признать его собственником ЗПИФ «Солид-Синтез», в который поступают средства от продажи акций «Русского хрома 1915», а также признать его кредитором по нескольким промежуточным сделкам. В удовлетворении требований было отказано полностью.

Первоуральск, Татьяна Керженцева

