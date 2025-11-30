Граждане Киргизии в Екатеринбурге голосуют за депутатов Жогорку Кенеш (ФОТО)

В Екатеринбурге организованы два избирательных участка, на которых проживающие на Урале граждане Киргизии могут проголосовать за кандидатов в парламент своей страны – Жогорку Кенеш.

Как сообщили в областном избиркоме, голосование на выборах в Жогорку Кенеш – крупнейшая зарубежная избирательная кампания, проходящая в России. Впервые 40 участков образованы сразу в 27 регионах страны.

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова, работающая наблюдателем на этих выборах, рассказала, что избиратели ведут себя активно: «Приходят семьи с детьми, которые хорошо говорят по-русски, приходят рабочие и, конечно, старшее поколение».

Председатель облизбиркома Елена Клименко сообщила, что чаще всего приходится организовывать голосование для граждан ближайших стран, но недавно в Екатеринбурге голосовали и граждане Гвинейский Республики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

