Волейболистки «Уралочки» потеряли тренера

Сегодня на 85-м году ушла из жизни Галина Карполь, мастер спорта СССР, тренер женской волейбольной команды «Уралочка»

«С момента основания «Уралочки» она была неотъемлемой частью команды. Клуб был для нее всем – главным стержнем в жизни, которому она отдала 12 лет как игрок (1966-1967; 1969-1976) и 12 лет как тренер (1976-1989). После завершения карьеры игрока Галина Михайловна перешла на тренерскую работу в состав дубля «Уралочки», где помогала готовить молодых игроков для основной команды. Галина Михайловна была не только выдающимся тренером, но и верным другом, опорой и поддержкой для многих из нас. Ее профессионализм, преданность волейболу и внимание к деталям вдохновляли поколения волейболистов», – говорится на сайте команды.

Супруг Галины Михайловны, Николай Карполь, возглавил волейбольный клуб в 1969 году. Под его руководством «Уралочка» 25 раз становилась лучшей в СССР и России и 8 раз – в Европе.

«Новый День» выражается соболезнования родным и близким Галины Карполь.

Екатеринбург

