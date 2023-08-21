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Понедельник, 21 августа 2023, 14:23 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Здесь живет самый титулованный в мире волейбольный тренер Николай Карполь

Фото: клуб «Уралочка»

Факт № 212. Екатеринбург – родина самого успешного в стране волейбольного клуба «Уралочка». История команды неразрывно связана с именем ее тренера. Николай Карполь возглавил волейбольный клуб в 1969 году. Под его руководством «Уралочка» 25 раз становилась лучшей в СССР и России и 8 раз – в Европе. В 1980-е годы сборная СССР по волейболу в значительной степени комплектовалась игроками «Уралочки», а с начала 1990-х и до первой половины 2000-х национальная команда России практически целиком состояла из волейболисток, представляющих клуб из Екатеринбурга. Вместе с национальной сборной Николай Карполь выиграл два золота и два серебра Олимпийских Игр.

Колоритный волейбольный тренер запомнился не только спортивными результатами, но и поведением на площадке. Знаменитая сценка-пародия «Ты куда бьешь, Света?» от команды КВН «Уральские пельмени» до сих пор остается хитом.

Николай Карполь официально признан самым титулованный волейбольным тренером в мире и вписан в Книгу рекордов России. В 2021 году в Екатеринбурге открылась Академия волейбола имени Карполя. Перед ДИВСом в честь тренера установлен памятник.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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