Декабрь будет теплым и не слишком снежным

Декабрь 2025 года в Свердловской области ожидается теплым, средняя месячная температура воздуха на 1° превысит климатическую норму (норма -11…-14 °C, на крайнем севере области -15…-16°), сообщили в гидрометцентре.

Количество осадков предполагается близким к среднему многолетнему значению (норма 21-36 мм, в горах юго-запада 40-59 мм).

Прогноз на декабрь от Гидрометцентра

В первой декаде снега будет немного. В первые выходные месяца прохождение холодного атмосферного фронта приведет и кратковременному похолоданию (на севере и крайнем востоке до -15…-20°, на крайнем юге и юго-западе до -8…-14°).

Интересно, что в долгосрочном прогнозе Гидрометцентра на отопительный сезон метеокарта декабря выглядела совершенно иначе.

Долгосрочный прогноз на декабрь от Гидрометцентра

Екатеринбург, Елена Владимирова

