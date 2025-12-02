Мужчину, трое детей которого погибли на пожаре, будут судить

В Белоярском районе местного жителя, трое детей которого погибли на пожаре, будут судить за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина построил в дачном некоммерческом товариществе «Златобор» жилой дом, и, не имея специальных знаний и образования, сам сделал всю проводку.

Электросеть в туалете работала в аварийном режиме, однако мужчина никаких мер по исправлению ситуации не предпринял. В итоге в ночь с 4 на 5 сентября дом загорелся.

Как уже писал «Новый День», родители смогли спасти из горящего дома четверых детей. К сожалению, другие три ребенка, 5, 7 и 11 лет, погибли.

Белоярский, Елена Владимирова

