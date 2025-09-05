После гибели троих детей на пожаре возбуждено уголовное дело (ФОТО)

В Белоярском районе после гибели троих детей на пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как рассказал представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУ СК России. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тела погибших детей направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания (по предварительным данным, возможная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования).

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что трое детей погибли, трое – 9, 12 и 14 лет – госпитализированы, а самый младший ребенок, 1,5 лет, не пострадал. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Как уже писал «Новый День», дом в деревне Златогорова загорелся сегодня ночью. Родители смогли вывести из дома четверых детей. К сожалению, другие три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли. На месте работают психологи МЧС России.

Белоярский, Елена Владимирова

