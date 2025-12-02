Сотрудникам лесничества, Зеленстроя и ВОИС повысят зарплаты на 30%

С января 2026 года сотрудники трех муниципальных предприятий – Екатеринбургское лесничество, Зеленстрой и МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» получат прибавку к зарплате. Повышение окладов составит 30%.

Как сообщила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова, зарплаты водителей-механизаторов указанных учреждений будет приближены к оплате труда водителей ДЭУ, которые получили прибавку с 1 ноября. Сейчас их зарплата составляет порядка 80-85 тысяч рублей.

Увеличение оплаты труда также коснется рабочих основного производства, чьи оклады ниже, чем у водителей. В Екатеринбургском лесничестве и Зеленстрое – это рабочие зеленого хозяйства, в ВОИС – слесари аварийно-восстановительных работ, работники по обслуживанию наземных и подземных пешеходных переходов, операторы плотин.

Вопрос о повышении зарплат рабочим муниципальных предприятий обсуждался в городской думе неоднократно. Депутаты уверены, что такая мера позволит прекратить отток кадров. Средства на эти цели уже заложены в бюджете Екатеринбурга на 2026 год. Проект сегодня одобрили две комиссии – по городскому хозяйству и по экономическому развитию, сообщили в пресс-службе ЕГД. Окончательное решение будет принято на заседании городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube