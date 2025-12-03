Заболеваемость ОРВИ подскочила почти на четверть

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 38,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ, из них 19,8 тысячи – в Екатеринбурге. Это на уровне средних многолетних значений, но на 21,7% больше, чем на предыдущей неделе. 66% заболевших – дети, сообщает Роспотребнадзор.

В рамках лабораторного мониторинга обследовано 918 человек. Обнаружены вирусы гриппа, парагриппа, covid-19, риновирусы, боковирусы и другие.

Прививки от гриппа поставили 2,1 млн человек, или 52,1% населения области.

Медики напоминают, что для выработки иммунитета необходимо время – не менее двух недель с момента прививки, то есть вакцинацию целесообразно проходить людям, в окружении которых сейчас нет болеющих ОРВИ и имеющим возможность не посещать места массового пребывания людей в ближайшие недели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

