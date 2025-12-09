Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила средний многолетний уровень

На этой неделе в Свердловской области впервые в этом году был превышен средний многолетний уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом – сразу на 13,8%. Еще неделей ранее эпидситуация была на уровне прошлых лет.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за неделю заболели 48 тысяч человек, в том числе 23,3 тысячи – в Екатеринбурге. Это на 25,3% выше уровня прошлой недели. 67% заболевших – дети.

Среди возбудителей ОРВИ выделяют вирусы гриппа, covid-19, риновирусы, аденовирусы и другие.

При этом в регионе завершается иммунизация населения против гриппа. В предэпидсезон сделано более 2,2 млн прививок от гриппа. Охват – 53,5% населения.

