российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 декабря 2025, 10:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Паслер назначил директора департамента Госжилстройнадзора

Губернатор Денис Паслер переназначил Алексея Россолова директором департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Он приступил к исполнению обязанностей с 3 декабря.

Как сообщили в ДИПе, Алексей Россолов родился в 1963 году. Работал директором по региональной политике ОАО «Территориальная генерирующая компания № 10» в Челябинске, заместителем гендиректора ОАО «Уральская тепловая компания», замдиректора департамента ЖКХ администрации Тюмени, замначальника главного управления строительства и ЖКХ аппарата губернатора Тюменской области.

С 2012 года возглавляет управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области, впоследствии – департамент Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Объединенный департамент стройнадзора и жилинспекции возглавит Алексей Россолов

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Россия,