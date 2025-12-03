Паслер назначил директора департамента Госжилстройнадзора

Губернатор Денис Паслер переназначил Алексея Россолова директором департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Он приступил к исполнению обязанностей с 3 декабря.

Как сообщили в ДИПе, Алексей Россолов родился в 1963 году. Работал директором по региональной политике ОАО «Территориальная генерирующая компания № 10» в Челябинске, заместителем гендиректора ОАО «Уральская тепловая компания», замдиректора департамента ЖКХ администрации Тюмени, замначальника главного управления строительства и ЖКХ аппарата губернатора Тюменской области.

С 2012 года возглавляет управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области, впоследствии – департамент Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

